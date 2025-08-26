Экономика
11:38, 26 августа 2025Экономика

Правительству пообещали не допустить дефицита бензина

«Известия»: Правительство рассчитывает решить проблемы с бензином в сентябре
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Уже в сентябре в России будет обеспечен профицит бензина благодаря завершению ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Об этом со ссылкой на информацию, озвученную на совещании у вице-премьера Александра Новака с участиями глав крупнейших нефтяных компаний, состоявшемся 25 августа, пишут «Известия».

По словам источника, в следующем месяце производство увеличится до 3,4 миллиона тонн, в то время как в среднем ежемесячное потребление в стране, указала управляющий партнер компании «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева, составляет 3,18 миллиона.

Другой собеседник издания отметил, что «Газпром» отчитался о завершении ремонта на газоперерабатывающем заводе в Астрахани, что позволит с 30 августа запустить выпуск дизтоплива, а с 7 сентября — бензина.

По итогам совещания Новак поручил регионам усилить разъяснительную работу с населением для снятия ажиотажа, а Федеральной антимонопольной службе (ФАС) — проверить обоснованность резкого роста розничной стоимости топлива на отдельных АЗС на Дальнем Востоке.

Предыдущее совещание у Новака, состоявшееся 14 августа, закончилось рекомендацией нарастить импорт бензина из Белоруссии и продлить полный запрет экспорта на сентябрь. В материале указывается, что соответствующее постановление опубликуют в ближайшие дни.

Также по информации издания правительство приняло решение об изменении параметров демпфера в пользу нефтяников. Механизм работает таким образом, что компенсирует производителям потери в случае, если те продают топливо в России по ценам ниже экспортных, и забирает сверхприбыль в обратном случае. Однако если биржевые цены отклоняются от индикативных слишком сильно, компании лишаются компенсации.

В настоящее время допустимым считается отклонение на 10 процентов для бензина и на 20 процентов для дизельного топлива. Его предлагается довести до 15 и 25 процентов соответственно, что позволит нефтяникам получать выплаты даже при значительном росте.

Ранее сообщалось, что проблемы с доступностью бензина для населения возникли в пяти регионах — это Крым, Запорожская и Сахалинская области, Забайкальский и Приморский край. Главной причиной называется снижение производства, связанное как с плановыми ремонтами, так с возобновлением атак беспилотников на НПЗ. На этом фоне к середине августа стоимость бензина на Петербургской бирже обновила рекорд.

