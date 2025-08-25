Экономика
14:08, 25 августа 2025

Глав нефтяных компаний России соберут на совещание из-за цен на бензин

Вице-премьер Новак соберет глав нефтяных компаний для обсуждения цен на бензин
Платон Щукин
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В понедельник, 25 августа, вице-премьер Александр Новак проведет совещание с главами нефтяных компаний по ситуации на рынке нефтепродуктов. Об этом сообщает Интерфакс.

Поводом для встречи стал резкий рост биржевых цен на бензин и локальный дефицит его в рознице, возникший уже в нескольких регионах России, в том числе в Крыму и Приморском крае.

Как и перед прошлым совещанием по тому же вопросу, прошедшем 14 августа, стоимость бензина на Петербургской бирже в последние две торговые сессии резко снизилась. Тем не менее для Аи-95 она остается выше предыдущего исторического максимума, который был достигнут во время топливного кризиса в сентябре 2023 года, а в прошлый раз непродолжительное падение цен сменилось новым ростом.

Основной причиной проблем с бензином, как указал глава Крыма Сергей Аксенов, стало снижение производства на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). По оценкам экспертов, объем выпуска с начала года сократился на 17 процентов.

На такую динамику повлияло увеличение срока плановых ремонтов, что глава Минэнерго Сергей Цивилев объяснил санкциями и сложностью с поставками комплектующих, а также возобновление атак беспилотников, из-за которых ряд предприятий остановили переработку ради срочных ремонтов.

