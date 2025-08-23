Россия
16:51, 23 августа 2025Россия

Беспилотники пытались атаковать НПЗ в Краснодарском крае

Силы ПВО сбили беспилотники, пытавшиеся атаковать НПЗ на Кубани
Дмитрий Воронин

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Беспилотники, которые в ночь на 23 августа пытались атаковать НПЗ и объекты гражданской инфраструктуры в Северском районе Краснодарского края были уничтожены дежурными силами ПВО. Об этом сообщается в Telegram-канале местного Оперативного штаба.

Уточняется, что обломки сбитых БПЛА упали в полях около поселков Ильский и Афипский. Также их обнаружили около железнодорожного переезда в селе Львовское, расположенном в том же районе Кубани.

«Во всех случаях разрушений и пострадавших нет. На месте работают экстренные и специальные службы», — подчеркнули в Оперштабе.

Утром Минобороны РФ сообщило, что в первой половине минувшей ночи было сбито семь украинских беспилотников самолетного типа, в том числе над территорией Краснодарского края.

По словам курского губернатора Александра Хинштейна, на одной из улиц областного центра из-за упавших обломков беспилотника в субботу загорелся автомобиль.

