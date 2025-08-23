Россия
16:19, 23 августа 2025

Обломки беспилотника ВСУ упали на улицы российского города

Обломки украинского БПЛА упали на улицы Курска в Северо-Западном микрорайоне
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Обломки сбитого системой ПВО беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) упали на улицы Курска. Об этом в субботу, 23 августа, сообщил врио губернатора российского региона Александр Хинштейн в Telegram.

В итоге падения обломков загорелся автомобиль, данных о пострадавших нет. Всего над территорией Курской области были сбиты три БПЛА.

«В результате работы ПВО обломки упали на нескольких улицах Курска в Северо-Западном микрорайоне», — уточнил Хинштейн.

Ранее 23 августа под Петербургом сбили беспилотник. БПЛА уничтожен силами ПВО в Тосненском районе. Разрушений и пострадавших нет, добавил глава региона.

