Обломки беспилотника ВСУ упали на улицы российского города

Обломки украинского БПЛА упали на улицы Курска в Северо-Западном микрорайоне

Обломки сбитого системой ПВО беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) упали на улицы Курска. Об этом в субботу, 23 августа, сообщил врио губернатора российского региона Александр Хинштейн в Telegram.

В итоге падения обломков загорелся автомобиль, данных о пострадавших нет. Всего над территорией Курской области были сбиты три БПЛА.

«В результате работы ПВО обломки упали на нескольких улицах Курска в Северо-Западном микрорайоне», — уточнил Хинштейн.

Ранее 23 августа под Петербургом сбили беспилотник. БПЛА уничтожен силами ПВО в Тосненском районе. Разрушений и пострадавших нет, добавил глава региона.