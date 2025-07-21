Биржевые цены на бензин в России подошли к максимуму за год

Стоимость Аи-92 на Петербургской бирже превысила 74,5 тысячи рублей за тонну

По итогам торгов в понедельник, 21 июля, стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже поднялась до 74 511 рублей за тонну, что стало максимумом за последний год, об этом свидетельствуют данные площадки.

Годом ранее на эту дату цена составляла 74 313 рублей. Исторический максимум стоимости Аи-95 был достигнут в сентябре 2023 года, тогда она вплотную подошла к 77 тысячам рублей.

Бензин Аи-92 подорожал до 65 276 рублей за тонну, что близко к максимуму с сентября 2023 года, который был достигнут в начале июля. Стоимость обоих марок растет уже больше недели.

Две недели назад стало известно, что если ситуация с биржевыми ценами не изменится, то правительство введет полный запрет на экспорт бензина. Сейчас он действует для небольших производителей и трейдеров, но в августе и сентябре его могут распространить на крупные компании.

На прошлой неделе Bloomberg сообщил о сокращении совокупной загрузки нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), что привело к снижению выпуска и экспорта бензина. Глава Минэнерго Сергей Цивилев объяснил предприятия не всегда могут выдерживать сроки ремонтов из-за санкций.