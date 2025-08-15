Биржевая стоимость бензина вернулась к росту после совещания о сдерживании цен

По итогам торгов на Петербургской бирже в пятницу, 15 августа, стоимость бензина вернулась к росту после двух дней падения. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Цена Аи-92 поднялась на 0,64 процента, до 70 409 рублей за тонну, а стоимость Аи-95 — на 0,94 процента, до 78 832 рублей за тонну. Таким образом, первый сорт снова подошел к историческому максимуму.

Накануне вице-премьер Александр Новак, курирующий в правительстве энергетическую сферу, провел совещание с участием представителей крупнейших нефтяных компаний на тему ситуации на топливном рынке. Одним из его итогов стало решение продлить полный запрет экспорта топлива, введенный с начала августа, как минимум на сентябрь.

Перед совещанием впервые с конца июля биржевые цены на бензин упали, при этом Аи-95 за день подешевел сразу на 2,87 процента, до 78 203 рублей за тонну. Если новый рост станет тенденцией, то уже на следующей неделе исторические максимумы биржевых цен будут обновлены.

На этом фоне продажа бензина уже стала приносить убытки заправкам, хотя розничные цены с начала года растут быстрее инфляции. В числе основных причин взлета оптовых цен называют затягивание плановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов, необходимость срочных работ из-за возобновившихся атак беспилотников, а также растущую популярность автомобильного транспорта из-за коллапсов в аэропортах.