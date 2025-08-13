Экономика
15:21, 13 августа 2025Экономика

Биржевые цены на бензин упали перед встречей в правительстве

Цена бензина Аи-92 и Аи-95 на Петербургской бирже снизилась впервые с конца июля
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

По итогам торгов в среду, 13 августа, на Петербургской бирже стоимость бензина обоих марок — Аи-92 и Аи-95 — впервые с конца июля упала одновременно. Об этом свидетельствуют данные площадки.

При этом Аи-95 подешевел сразу на 2,87 процента, до 78 203 рублей за тонну. Это ниже, чем рекордные уровни последних дней, но по-прежнему выше, чем предыдущий максимум, достигнутый в сентябре 2023 года.

Марка Аи-92 подешевела на 0,59 процента, до 70 070 рублей. Индексы по региону Урал и Сибирь в отношении обеих марок также потеряли около полутора процентов, а вот по региону Сибирь и Дальний Восток Аи-92 вырос до 73 988 рублей за тонну, это единственный рост стоимости бензина во время прошедших торгов.

Необычная для последних недель динамика наблюдается накануне совещания у вице-премьера Александра Новака, курирующего в правительстве энергетику. На него в четверг, 14 августа, приглашены крупнейшие нефтяные компании, а обсуждение будет посвящено недопущению нового взлета розничных цен на топливо.

Одной из причин проблем эксперты считают возобновление ударов беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам, из-за чего тем требуются срочные ремонты, что сокращает общий выпуск. На этом фоне полный запрет экспорта бензина не привел к быстрому падению биржевых цен как в сентябре 2023 года и не затормозил их рост.

