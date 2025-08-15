Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:19, 15 августа 2025Россия

Жители Сызрани сообщили о возгорании в районе местного НПЗ после атаки беспилотников

Shot: Жители Сызрани сообщили о возгорании в районе НПЗ после атаки БПЛА

Фото: Pixabay

Жители города Сызрань в Самарской области сообщили о возгорании в районе местного нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) после атаки беспилотников, передает Telegram-канал Shot.

После серии взрывов очевидцы увидели огонь и дым в районе местного предприятия, предварительно там упали обломки сбитых БПЛА, отмечается в публикации. Официальной информации на данный момент не поступало.

Жители Сызрани услышали громкие звуки взрывов в ночь на 15 августа. По предварительным данным, в городе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО), несколько воздушных целей уничтожено.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Волгоградской области жестоко убили федерального судью. Мотивом могла стать ревность

    Названа главная цель Трампа на встрече с Путиным

    В России высказались об эффекте возможного соглашения по контролю вооружений с США

    103-летний старец рассказал о своей диете и отношении к алкоголю

    Врач рассказала о скрытом вреде семечек

    В аэропорту Самары ввели ограничения на полеты

    ВСУ попытались атаковать несколько районов Ростовской области

    Европу обвинили в неискренней помощи Украине

    Российский военный рассказал об убегающих с позиций женщинах-военнослужащих ВСУ

    Россиянка сравнила уровень гостеприимства в Латинской Америке и на родине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости