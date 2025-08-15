Жители Сызрани сообщили о возгорании в районе местного НПЗ после атаки беспилотников

Жители города Сызрань в Самарской области сообщили о возгорании в районе местного нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) после атаки беспилотников, передает Telegram-канал Shot.

После серии взрывов очевидцы увидели огонь и дым в районе местного предприятия, предварительно там упали обломки сбитых БПЛА, отмечается в публикации. Официальной информации на данный момент не поступало.

Жители Сызрани услышали громкие звуки взрывов в ночь на 15 августа. По предварительным данным, в городе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО), несколько воздушных целей уничтожено.

