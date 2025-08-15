Путешествия
Появилось видео с огромными очередями к паспортному контролю в московском аэропорту

«Москва Live»: Появилось видео с огромными очередями во Внуково
Елизавета Гринберг (редактор)

В Сети появилось видео с огромными очередями к паспортному контролю в московском аэропорту Внуково. Одна из очевидиц записала ролик, который опубликовал Telegram-канал «Москва Live».

На кадрах толпы пассажиров ожидают открытия окон для регистрации на рейсы. При этом очередь почти не двигается.

«Второй час стоим. Работает три-четыре окна, остальные не работают», — рассказала автор ролика.

Ранее в основных российских аэропортах произошел коллапс из-за атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В сети позже появилось видео из Шереметьево, на котором запечатлены толпы стоящих в очереди и спящих пассажиров.

