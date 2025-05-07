В аэропортах Москвы на видео попали толпы стоящих в очереди и спящих пассажиров

Толпы стоящих в очереди и спящих пассажиров в аэропортах Москвы попали на видео. Ролики опубликованы в Telegram-канале «Ну че, народ, погнали!» и в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных в сети кадрах сотни пассажиров выстроились к кассам в Шереметьево. В других зонах столичной воздушной гавани тоже многолюдно. Представители аэропорта заверили, что обеспечивают людей напитками и питанием и при необходимости размещают их в гостиницах.

Тем временем на кадрах, снятых в аэропорту Внуково, видны лежащие на полу и спящие на чемоданах в ожидании вылета люди. «Спустя десять часов в аэропорту (четыре из них в самолете) отменили рейсы», — говорится в подписи к ролику.

Ранее сообщалось, что в основных российских аэропортах случился массовый коллапс из-за атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В частности, во Внуково отложили вылет и прилет 27 рейсов, пассажирам приходится ждать по 12 часов.

