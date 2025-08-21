Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:04, 21 августа 2025Экономика

Назван объем сокращения производства бензина в России

«Ъ»: Выпуск бензина в России сократился на 17 процентов из-за ремонтов на НПЗ
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Нынешний рекордный рост биржевых цен на бензин, а также возникший дефицит топлива в ряде российских регионов связан в первую очередь с проблемами на производстве. Об этом со ссылкой на экспертов и участников рынка пишет «Коммерсантъ».

Источник издания в отрасли утверждает, что простои привели к снижению выпуска со 123,6 тысячи тонн бензина в среднем в сутки в январе до 102,2 тысячи тонн в первые 19 дней августа.

Таким образом, падение составило более 17 процентов. При этом весной рынок почти не накапливал резервы, потому что многие независимые компании были уверены в снижении потребления в 2025 году, а высокие ставки по кредитам сделали формирование запасов рискованным.

Эксперт аналитического центра «Яков и партнеры» Анна Волкова отметила, что в 2024 году первичная переработка нефти сократилась на 3,1 процента, и 2025-м, скорее всего, увеличить ее не получится. Ситуацию весной осложнили ремонты на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), которые, как признал глава Минэнерго Сергей Цивилев, затягиваются из-за санкций. Компаниям становится сложнее получать оборудование.

Материалы по теме:
Крупнейший нефтеперерабатывающий завод юга России остановил работу. Его атаковали украинские дроны
Крупнейший нефтеперерабатывающий завод юга России остановил работу. Его атаковали украинские дроны
13 марта 2024
Россияне жалуются на дефицит бензина. Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
Россияне жалуются на дефицит бензина.Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
19 сентября 2023

Возобновление атак беспилотников, после которых предприятия прекращали переработку, только добавило проблем и сократило предложение. Пока решить проблему не помогает даже полный запрет экспорта бензина, который правительство ввело с начала августа.

Глава Топливного союза Алтайского края Юрий Матвейко напомнил, что осенью ожидаются ремонты на девяти-десяти крупных НПЗ, так что проблема может обостриться. По его мнению, в следующие два-три месяца многие независимые АЗС могут закрыться, потому что бензина нет.

Основатель группы «Калина Ойл» Валерий Борисов отметил, что торговая наценка на заправках уже нулевая, а предприятия еще тратят средства на логистику, хранение и маркетинг. Помимо нехватки топлива на бирже, ситуацию осложняют проблемы с поставками по железной дороге, которые могут растягиваться на месяцы.

Ранее сообщалось, что уже в пяти российских регионах наблюдаются проблемы с доступностью бензина на АЗС. На этом фоне биржевая стоимость топлива держится на исторических максимумах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Усадьбы, картины и антикварное оружие. У бывшего замминистра обороны хотят изъять богатства более чем на миллиард рублей

    Рособрнадзор ответил на вопрос об изменении структуры ОГЭ и ЕГЭ

    Россиян с застекленными балконами предупредили о наказании

    Москвичам пообещали похолодание до плюс 6 градусов

    Часть крыла отвалилась от пассажирского самолета перед посадкой и попала на видео

    Суд потерял экс-замглавы Минобороны Иванова

    Зумеры возненавидели любимый предмет гардероба 40-летних

    Российская фигуристка выступит на отборе на Олимпиаду со старыми программами

    «Радиостанция Судного дня» повторила еще одну звучавшую перед СВО шифровку

    Популярный российский блогер получил визу в США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости