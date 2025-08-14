Пожар на Волгоградском НПЗ после атаки украинских БПЛА сняли на видео

Пожар на Волгоградском НПЗ после атаки беспилотников ВСУ сняли на видео

Baza / Telegram

Обломки беспилотников, атаковавших территорию Волгоградской области, спровоцировали разлив и возгорание нефтепродуктов на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Возникщий пожар сняли на видео, его опубликовал Telegram-канал Baza.

На кадрах заметен большой столб дыма, который подсвечен пламенем.

До этого местные жители сообщили, что слышали звуки беспилотников и несколько взрывов в Красноармейском районе Волгограда. Губернатор российского региона Андрей Бочаров заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ отразили массовую атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), однако обломки упали в районе НПЗ, вызвав разлив нефтепродуктов и пожар.