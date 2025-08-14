Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:09, 14 августа 2025Россия

Пожар на Волгоградском НПЗ после атаки украинских БПЛА сняли на видео

Пожар на Волгоградском НПЗ после атаки беспилотников ВСУ сняли на видео
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Baza / Telegram

Обломки беспилотников, атаковавших территорию Волгоградской области, спровоцировали разлив и возгорание нефтепродуктов на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Возникщий пожар сняли на видео, его опубликовал Telegram-канал Baza.

На кадрах заметен большой столб дыма, который подсвечен пламенем.

До этого местные жители сообщили, что слышали звуки беспилотников и несколько взрывов в Красноармейском районе Волгограда. Губернатор российского региона Андрей Бочаров заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ отразили массовую атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), однако обломки упали в районе НПЗ, вызвав разлив нефтепродуктов и пожар.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США временно отменили ряд антироссийских санкций. Что известно о сроках и причинах такого решения Белого дома?

    В России высказались об ожиданиях от переговоров Путина и Трампа

    Турист описал отношение сальвадорцев к россиянам словами «радуются, что ты не американец»

    Экс-разведчик США заявил о готовности Запада признать Крым российским

    Курс биткоина обновил исторический максимум

    Экс-разведчик США заявил о завершении расширения НАТО на восток

    Российского гида осудили за гибель девяти человек

    Пожар на Волгоградском НПЗ после атаки украинских БПЛА сняли на видео

    Жители Донбасса пожаловались на жесткий дефицит воды

    В России раскрыли наиболее важные сферы для снятия санкций

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости