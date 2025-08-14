Россия
Падение беспилотника в российском регионе привело к разливу нефтепродуктов

Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Global Look Press

В ночь на 14 августа силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России отразили массовую атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Волгоградскую область. Падение обломков дронов привело к разливу и возгоранию нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ, заявил губернатор российского региона Андрей Бочаров, его цитирует Telegram-канал областной администрации.

«Службы оперативно приступили к пожаротушению. По предварительным данным, пострадавших нет», — уточнил Бочаров.

Ранее местные жители сообщили, что слышали звуки БПЛА и несколько взрывов в Красноармейском районе Волгограда. Также в одном из районов города замечен дым.

До этого аэропорт Волгограда временно ограничил прием и выпуск воздушных судов, объявили в Росавиации.

