Аэропорт Волгограда временно ограничил работу

Росавиация: Аэропорт Волгограда временно ограничил работу на прием и выпуск ВС
Александра Синицына
Фото: Unsplash

Аэропорт Волгограда временно ограничил работу на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram-канале.

Воздушная гавань перестала функционировать в штатном режиме с 23:14 по московскому времени. Уточняется, что меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов самолетов.

Днем ранее в четырех российских аэропортах ввели ограничения на полеты. Они затронули воздушные гавани Самары, Саратова, Пензы и Ульяновска.

До этого аэропорт города Ухта в Республике Коми ограничивал работу. В тот день Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые с помощью беспилотников атаковали российский регион.

