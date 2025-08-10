Аэропорт российского города временно закрыли для полетов из-за угроз атаки БПЛА

Росавиация: В аэропорту Ухты ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту города Ухта в Республике Коми ввели временные ограничения. Об этом заявил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Аэропорт Ухта. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении. При этом уточняется, что данные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в двух российских регионах — Республике Коми и Татарстане — объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Жители Ухты сообщили, что власти через громкоговорители объявили об опасности атаки.

До этого стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые с помощью беспилотников атаковали Республику Коми. По предварительным данным, при ударе задействовались польские дроны FlyEye, их могли запустить из Черниговской области.