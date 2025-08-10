Россия
В двух отдаленных от Украины российских регионах объявили угрозу атаки БПЛА

Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

В двух российских регионах — Республике Коми и Татарстане — объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Жители Ухты сообщили, что власти через громкоговорители объявили об опасности атаки БПЛА. В Татарстане ввели режим беспилотная опасность.

В аэропорту Казани уже задержаны вылеты шести рейсов, говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что ВСУ впервые с помощью беспилотников атаковали Республику Коми. По предварительным данным, при ударе задействовались польские дроны FlyEye, их могли запустить из Черниговской области.

