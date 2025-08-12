Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:49, 12 августа 2025Путешествия

В четырех российских аэропортах ввели ограничения на полеты

Росавиация: В аэропортах Самары и Ульяновска введены ограничения на полеты
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

В четырех российских аэропортах ввели ограничения на полеты, речь идет о воздушных гаванях Самары, Саратова, Пензы и Ульяновска. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — отметили в ведомстве.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко подтвердил, что в регионе действует план «Ковер», аэропорт не принимает и выпускает рейсы.

Ранее, 9 августа, в аэропорту города-курорта Сочи ввели временные ограничения относительно приема и выпуска воздушных судов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликованы кадры из атакованного ВСУ Ставрополя

    В США сравнили власть Трампа с авторитарным режимом

    Володин опубликовал новый пост об отмене домашнего задания в школах

    На Аляске рассказали о подготовке к встрече Путина и Трампа

    Жителям Подмосковья пообещали туман

    Названы самые переживающие за трудоустройство категории россиян

    Мощный пожар на российском предприятии сняли на видео

    Исполнители теракта в «Крокусе» получили оружие в лесу накануне трагедии

    Пленный из ВСУ рассказал о работе ТЦК на Украине

    Россиянам напомнили о запрете складывать мусор на даче

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости