В четырех российских аэропортах ввели ограничения на полеты

В четырех российских аэропортах ввели ограничения на полеты, речь идет о воздушных гаванях Самары, Саратова, Пензы и Ульяновска. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — отметили в ведомстве.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко подтвердил, что в регионе действует план «Ковер», аэропорт не принимает и выпускает рейсы.

Ранее, 9 августа, в аэропорту города-курорта Сочи ввели временные ограничения относительно приема и выпуска воздушных судов.

