В Сочи временно запретили авиаперелеты

Росавиация: Аэропорт Сочи ввел временные ограничения на полеты

В аэропорту города-курорта Сочи ввели временные ограничения относительно приема и выпуска воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Необходимость ограничений связан с обеспечением безопасности полетов, уточнил представитель ведомства.

Ранее аналогичную меру ввели в московском аэропорту Домодедово. Между тем, в Удмуртии из-за опасности атаки дронов эвакуировали пассажиров воздушной гавани. Власти сообщили, что при усложнении обстановки жители будут проинформированы дополнительно.

Полеты также были приостановлены в Казани, Нижнекамске, Самаре и Ульяновске. Затем еще в двух российских аэропортах ограничили прием и выпуск самолетов.