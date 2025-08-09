Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:00, 9 августа 2025Путешествия

В московском аэропорту ввели ограничения на полеты

В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Утром в субботу, 9 августа, в московском аэропорту Домодедово ввели ограничения на полеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, в Домодедово введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее стало известно, что в Удмуртии из-за опасности атаки беспилотников эвакуировали пассажиров аэропорта. Уточнялось, что эвакуация прошла спокойно, по инструкции.

Перед этим сообщалось, что шесть российских аэропортов приостановили полеты. Ограничения ввели в воздушных гаванях Владикавказа, Казани, Калуги, Нижнекамска, Самары и Ульяновска.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Думаю, что мне нельзя играть плохих людей». Умер Иван Краско. Любимый миллионами актер долго и тяжело болел

    В Татарстане нашли обломки трех сбитых беспилотников

    Российская авиакомпания сообщила об отмене и переносе нескольких рейсов

    Военкор рассказал о взятии Яблоновки в ДНР

    Сын Овечкина оформил покер в гала-матче

    Назван визуально омолаживающий цвет

    В нескольких постсоветских странах отреагировали на условия Путина по миру на Украине

    ВСУ продолжили атаки на Россию и выпустили еще десятки дронов

    В Москве началось прощание с народным артистом России Сафроновым

    Выпивший смертельно опасную чачу россиянин отказался от госпитализации из-за детей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости