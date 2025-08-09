В российском аэропорту из-за опасности атаки БПЛА прошла эвакуация

Глава Удмуртии Бречалов: Из-за опасности БПЛА эвакуировали пассажиров аэропорта

В Удмуртии из-за опасности атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) эвакуировали пассажиров аэропорта. Об этом сообщил руководитель региона Александр Бречалов в Telegram-канале.

«Все наши боевые расчеты в готовности. Было принято решение провести эвакуацию пассажиров аэропорта. Она прошла спокойно, по инструкции», — написал глава Удмуртии.

Он сообщил, что в случае, если ситуация будет усложняться, жителей об этом проинформируют дополнительно. Власти же будут действовать по регламенту, добавил он.

Днем в субботу, 9 августа, угрозу атаки беспилотников также объявили в Татарстане. В МЧС призвали жителей региона сохранять бдительность, а также спуститься в укрытия и принять меры безопасности.