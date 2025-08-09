Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:40, 9 августа 2025Россия

В российском аэропорту из-за опасности атаки БПЛА прошла эвакуация

Глава Удмуртии Бречалов: Из-за опасности БПЛА эвакуировали пассажиров аэропорта
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: CatwalkPhotos / Shutterstock / Fotodom  

В Удмуртии из-за опасности атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) эвакуировали пассажиров аэропорта. Об этом сообщил руководитель региона Александр Бречалов в Telegram-канале.

«Все наши боевые расчеты в готовности. Было принято решение провести эвакуацию пассажиров аэропорта. Она прошла спокойно, по инструкции», — написал глава Удмуртии.

Он сообщил, что в случае, если ситуация будет усложняться, жителей об этом проинформируют дополнительно. Власти же будут действовать по регламенту, добавил он.

Днем в субботу, 9 августа, угрозу атаки беспилотников также объявили в Татарстане. В МЧС призвали жителей региона сохранять бдительность, а также спуститься в укрытия и принять меры безопасности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появилась новая версия условий Путина по заключению мира на Украине

    Блогер КраСава задолжал налоговой больше семи миллионов рублей

    Журова прокомментировала планы Байдена выгнать Овечкина из НХЛ

    Стало известно о состоянии 21-го пострадавшего в Стерлитамаке

    В российском аэропорту из-за опасности атаки БПЛА прошла эвакуация

    Названа причина взрыва на российском заводе

    Артемий Лебедев назвал цирком с конями происходящее в США

    Увеличилось число пострадавших при взрыве на российском заводе

    Угроза БПЛА объявлена в российском регионе

    Во Франции заявили о полном смятении после анонса встречи Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости