Угроза БПЛА объявлена в российском регионе

Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Татарстане объявлена угроза беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Альметьевске, Нижнекамске и Елабуге. Об этом сообщили в МЧС России.

Опасность объявили в районе 10 утра по московскому времени. В ведомстве призвали жителей сохранять бдительность, а также спуститься в укрытия и принять меры безопасности.

В ночь на 9 августа силы противовоздушной обороны сбили над российскими регионами почти сотню беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. В частности, о сбитии дронов в Брянской, Калужской, Тульской, Орловской, Белгородской и Ростовской областях.

