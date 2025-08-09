Угроза БПЛА объявлена в российском регионе

МЧС: В Татарстане объявлена угроза БПЛА в Альметьевске, Нижнекамске и Елабуге

В Татарстане объявлена угроза беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Альметьевске, Нижнекамске и Елабуге. Об этом сообщили в МЧС России.

Опасность объявили в районе 10 утра по московскому времени. В ведомстве призвали жителей сохранять бдительность, а также спуститься в укрытия и принять меры безопасности.

В ночь на 9 августа силы противовоздушной обороны сбили над российскими регионами почти сотню беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. В частности, о сбитии дронов в Брянской, Калужской, Тульской, Орловской, Белгородской и Ростовской областях.