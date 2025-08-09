Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:29, 9 августа 2025Путешествия

Шесть российских аэропортов приостановили полеты

Шесть российских аэропортов приостановили прием и выпуск самолетов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Пресс-служба Минтранса России / РИА Новости

Шесть российских аэропортов приостановили полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram.

Так, ограничения на полеты ввели в воздушных гаванях Владикавказа, Казани, Калуги, Нижнекамска, Самары и Ульяновска. Кореняко уточнил, что это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — отметил представитель Росавиации.

Ранее 9 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник. Всего, по данным Минобороны, с 05:10 до 08:00 по московскому времени над Россией был сбит 21 украинский беспилотник.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский отверг уступки территорий

    Минобороны раскрыло подробности о новой волне атак ВСУ на Россию

    Стали известны заинтересованные в срыве встречи Путина и Трампа

    Часть раскрытой в Москве ячейки по вербовке мигрантов задержали за границей

    Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник

    При взрыве на российском предприятии пострадали 16 человек

    Россиянам порекомендовали воздержаться от посещения пяти стран

    Шесть российских аэропортов приостановили полеты

    Зеленский изменил свое отношение по конфликту на Украине

    Раскрыто отношение Европы к встрече Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости