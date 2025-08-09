Шесть российских аэропортов приостановили прием и выпуск самолетов

Шесть российских аэропортов приостановили полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram.

Так, ограничения на полеты ввели в воздушных гаванях Владикавказа, Казани, Калуги, Нижнекамска, Самары и Ульяновска. Кореняко уточнил, что это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — отметил представитель Росавиации.

Ранее 9 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник. Всего, по данным Минобороны, с 05:10 до 08:00 по московскому времени над Россией был сбит 21 украинский беспилотник.