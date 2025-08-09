Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник

Собянин: Силы ПВО сбили беспилотник, летевший в сторону Москвы

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России сбили беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

Он добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Других подробностей не приводится.

По данным Министерства обороны, с 05:10 до 08:00 по московскому времени над территорией России был сбит 21 украинский беспилотник.

В пятницу, 8 августа, сообщалось, что российским туристам пришлось в полураздетом виде в панике покидать пляжи в Сочи из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на города Краснодарского края. Десятки следовавших на популярный курорт страны рейсов перенесли из-за произошедшего.

