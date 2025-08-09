Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:31, 9 августа 2025Россия

Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник

Собянин: Силы ПВО сбили беспилотник, летевший в сторону Москвы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России сбили беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

Он добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Других подробностей не приводится.

По данным Министерства обороны, с 05:10 до 08:00 по московскому времени над территорией России был сбит 21 украинский беспилотник.

В пятницу, 8 августа, сообщалось, что российским туристам пришлось в полураздетом виде в панике покидать пляжи в Сочи из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на города Краснодарского края. Десятки следовавших на популярный курорт страны рейсов перенесли из-за произошедшего.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский отверг уступки территорий

    Минобороны раскрыло подробности о новой волне атак ВСУ на Россию

    Стали известны заинтересованные в срыве встречи Путина и Трампа

    Часть раскрытой в Москве ячейки по вербовке мигрантов задержали за границей

    Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник

    При взрыве на российском предприятии пострадали 16 человек

    Россиянам порекомендовали воздержаться от посещения пяти стран

    Шесть российских аэропортов приостановили полеты

    Зеленский изменил свое отношение по конфликту на Украине

    Раскрыто отношение Европы к встрече Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости