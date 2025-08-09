Россия
Минобороны раскрыло подробности о новой волне атак ВСУ на Россию

МО: Силы ПВО за три часа сбили 21 БПЛА над тремя регионами и двумя морями
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Утром в субботу, 9 августа, Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили наносить удары по России с помощью беспилотников. Подробности о новой волне атак ВСУ приводит Минобороны в Telegram-канале.

По данным ведомства, новые попытки атак были предприняты с 05:10 до 08:00 по московскому времени. За этот период силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 21 беспилотник над тремя регионами России и двумя морями.

Больше всего дронов — 7 — сбили над Азовским морем. 6 перехватили над Брянской областью, 4 — над Калужской областью, 3 — над Черным морем, 1 — над Крымом.

В ночь на 9 августа Украина атаковала Россию почти сотней беспилотников. Под удар попали Курская, Брянская, Калужская, Тульская, Орловская, Белгородская области, а также Краснодарский край, Ростовская область, Крым, Московский регион, Липецкая область и Азовское море.

