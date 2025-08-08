Обстановку на пляжах в атакованном БПЛА Сочи сняли на видео

Российским туристам пришлось в полураздетом виде в панике покидать пляжи в Сочи из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на города Краснодарского края при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Десятки следовавших на популярный курорт страны рейсов перенесли из-за произошедшего. На запасные аэродромы направили 17 самолетов, остальные кружили над Сочи в ожидании посадки.

Воздушная тревога прозвучала в городе днем 8 августа и застала некоторых туристов на берегу моря, а других — в атакованном аэропорту. План «Ковер» уже снят, но многим пассажирам пришлось ждать в небе в самолетах или непосредственно в авиагавани, пока существовала угроза безопасности. Некоторые до сих пор ожидают отправки своего рейса.

Фото: Пресс-служба главы города Сочи / РИА Новости

Вылет 25 рейсов задерживается в воздушной гавани Сочи более чем на два часа после введенных ограничений. Были перенесены 55 рейсов. Задерживаются рейсы в Москву, Пермь, Сургут, Екатеринбург и другие города российских регионов. Также перенесены международные рейсы в Анталью, Турцию, Шарджу и ОАЭ.

«Слышали? Что-то бомбануло»

На видео с пляжей Альбатрос и Маяк видно, как люди в купальных костюмах не торопясь покидают лежаки, забирая личные вещи под звуки громкоговорителя с просьбой укрыться в безопасном месте. В сети пользователи раскритиковали отдыхающих, заметив, что те не боятся беспилотников, но переживают за оплаченные шезлонги.

«Люди совсем бессмертные. Взяли чемоданы, на вокзал и домой! Не побывав на море, еще никто не умер», — писали юзеры. А некоторые пожаловались, что беспилотники «испоганили день туристам».

Пользователи пишут, что в Адлере сирены не слышны, а вот звуки взрывов — да. «Слышали? Что-то бомбануло», — пожаловался один из них.

По информации Mash, над Сочи сбили два дрона, один из которых был подавлен над поселком Лоо. Местные жители рассказали о шести взрывах над городом.

«Опять завыло! Да угомонитесь уже! Дайте на море, блин, съездить!» — негодуют недовольные туристы.

Над Краснодарским краем сбито восемь беспилотников

По данным на 18:40, над Краснодарским краем было сбито средствами противовоздушной обороны восемь беспилотников. С 12:00 до 15:00 перехватили 34 украинских БПЛА над Россией. Сирены работают в Сочи с перерывами, но некоторые россияне в сети обсуждают предстоящий концерт коллектива виолончелистов Rastrelli Cello Quartet.