Еще в двух российских аэропортах ограничили полеты

Росавиация: Аэропорты Владикавказа и Калуги ограничили полеты

Аэропорты еще двух российских городов ограничили полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Аэропорты Владикавказ (Беслан) и Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении представителя ведомства.

По его словам, ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в целях обеспечения безопасности.

Ранее ограничения на полеты ввели в московском аэропорту Домодедово. Кроме того, в Удмуртии из-за опасности атаки беспилотников эвакуировали пассажиров аэропорта, также полеты приостанавливали в Казани, Нижнекамске, Самаре и Ульяновске.