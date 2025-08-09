Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:24, 9 августа 2025Путешествия

Еще в двух российских аэропортах ограничили полеты

Росавиация: Аэропорты Владикавказа и Калуги ограничили полеты
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Аэропорты еще двух российских городов ограничили полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Аэропорты Владикавказ (Беслан) и Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении представителя ведомства.

По его словам, ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в целях обеспечения безопасности.

Ранее ограничения на полеты ввели в московском аэропорту Домодедово. Кроме того, в Удмуртии из-за опасности атаки беспилотников эвакуировали пассажиров аэропорта, также полеты приостанавливали в Казани, Нижнекамске, Самаре и Ульяновске.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России вспомнили предсказание Жириновского о переговорах Путина и Трампа

    Российские спортсмены объяснили попадание допинга в организм молоком

    Еще в двух российских аэропортах ограничили полеты

    На Западе описали реакцию Зеленского на встречу Путина и Трампа тремя словами

    В России анонсировали штрафы работодателям за незаконное лишение премии

    Безвизовый режим в Китай захотели ввести для еще одной категории россиян

    Суд начал процедуру банкротства российской «дочки» Microsoft

    Пашинян допустил вложения России в реконструкцию железной дороги

    Украине посоветовали готовиться к новому конфликту

    Пашинян высказался о делимитации границ между Баку и Ереваном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости