Беспилотники ВСУ атаковали российский город

Shot: В Волгограде силы ПВО второй день подряд отражают атаки беспилотников

В Волгограде силы противовоздушной обороны (ПВО) второй день подряд отражают атаки беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Местные жители сообщили, что слышали звуки БПЛА и несколько взрывов в Красноармейском районе. Всего было слышно минимум 5-7 громких хлопков. Также в одном из районов города замечен дым.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли удар по одному из крупнейших учебных центров Вооруженных сил Украины, расположенному в Черниговской области.

До этого российские войска уничтожили редкий комплекс системы противовоздушной обороны совместной разработки Германии и Нидерландов Fennek SWP в Донецкой народной республике.