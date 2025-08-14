Россия
03:37, 14 августа 2025Россия

Беспилотники ВСУ атаковали российский город

Shot: В Волгограде силы ПВО второй день подряд отражают атаки беспилотников
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Волгограде силы противовоздушной обороны (ПВО) второй день подряд отражают атаки беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Местные жители сообщили, что слышали звуки БПЛА и несколько взрывов в Красноармейском районе. Всего было слышно минимум 5-7 громких хлопков. Также в одном из районов города замечен дым.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли удар по одному из крупнейших учебных центров Вооруженных сил Украины, расположенному в Черниговской области.

До этого российские войска уничтожили редкий комплекс системы противовоздушной обороны совместной разработки Германии и Нидерландов Fennek SWP в Донецкой народной республике.

