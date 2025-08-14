Россия ударила по одному из крупнейших учебных центров ВСУ

ВС России нанесли удар по крупному учебному центру ВСУ в Черниговской области

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по одному из крупнейших учебных центров Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенному в Черниговской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».

«Ракетный удар нанесен по учебному центру ВСУ "Десна" в Черниговской области, одному из крупнейших на Украине», — говорится в сообщении.

Другие подробности в данный момент не приводятся.

Ранее ВС России уничтожили редкий комплекс системы противовоздушной обороны (ПВО) совместной разработки Германии и Нидерландов Fennek SWP в Донецкой народной республике (ДНР).