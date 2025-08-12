Бывший СССР
Российские войска уничтожили редкую технику ВСУ

ВС России уничтожили редкий комплекс ПВО Fennek SWP в ДНР
Алевтина Запольская
Фото: Ministerie van Defensie / Hennie Keeris / wikipedia.org

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили редкий комплекс системы противовоздушной обороны (ПВО) совместной разработки Германии и Нидерландов Fennek SWP в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Народная милиция ДНР».

«Группа "Беркута" ударно-разведывательного дивизиона 238-й гвардейской артиллерийской бригады с помощью барражирующего боеприпаса "Ланцет" Х-51 нанесла точный удар, полностью уничтожив цель», — сказано в публикации.

Отмечается, что уничтожение техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) произошло в районе населенного пункта Алексеево-Дружковка.

Ранее российские военные отразили попытку ВСУ контратаковать на западной технике в Яблоновке в ДНР. Сообщается, что у украинских военных были западные танки.

