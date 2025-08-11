Российские военные отразили контратаку ВСУ на западной технике в Яблоновке в ДНР

Российские военные отразили попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) контратаковать на западной технике в Яблоновке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости.

Оператор БПЛА 33-го мотострелкового полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии 8-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки «Центр» с позывным Джин рассказал, что ВСУ были подавлены благодаря расчетам FPV-дронов, «Молний» и артиллерии.

«Противник наглым образом посмел, так сказать, отправить свою технику, танк и БМП заезжали уже наглым образом в населенник, который уже практически наш был, там оставалось буквально сотни метров до его полного взятия», — отметил он.

Джин добавил, что у украинских военных были западные танки, и назвал это неудачным экспериментом.

Ранее подразделения группировки «Центр» взяли под контроль село Яблоновка ДНР. 5 августа сообщалось, что бойцы группировки «Восток» заняли Январское Днепропетровской области.

