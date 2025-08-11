Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:22, 11 августа 2025Россия

Российские военные отразили контратаку ВСУ в Яблоновке

Российские военные отразили контратаку ВСУ на западной технике в Яблоновке в ДНР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российские военные отразили попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) контратаковать на западной технике в Яблоновке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости.

Оператор БПЛА 33-го мотострелкового полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии 8-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки «Центр» с позывным Джин рассказал, что ВСУ были подавлены благодаря расчетам FPV-дронов, «Молний» и артиллерии.

«Противник наглым образом посмел, так сказать, отправить свою технику, танк и БМП заезжали уже наглым образом в населенник, который уже практически наш был, там оставалось буквально сотни метров до его полного взятия», — отметил он.

Джин добавил, что у украинских военных были западные танки, и назвал это неудачным экспериментом.

Ранее подразделения группировки «Центр» взяли под контроль село Яблоновка ДНР. 5 августа сообщалось, что бойцы группировки «Восток» заняли Январское Днепропетровской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Будет произведен некоторый обмен землей». Трамп объяснил, зачем ему встреча с Путиным и что ждет Зеленского после переговоров

    На Украине признали критическую ситуацию для ВСУ в районе Красноармейска

    Залужного обвинили в манипулировании прошлым

    Россиянка поверила мошенникам и лишилась квартиры и сбережений

    Два военных корабля КНР столкнулись в море во время погони

    Новостройкам в России предрекли подорожание

    В Молдавии захотели распустить партии оппозиционного блока «Победа»

    В России ответили на слова Каллас о предотвращении «будущей агрессии» Москвы

    Колумбийский депутат рассказал об использовании наемников как пушечное мясо на Украине

    Российские военные отразили контратаку ВСУ в Яблоновке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости