Минобороны России заявило об освобождении Яблоновки в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль село Яблоновка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

«Подразделения группировки войск "Центр" решительными действиями освободили населенный пункт Яблоновка Донецкой Народной Республики», — заявило ведомство в сообщении об освобождении населенного пункта.

Стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 405 военнослужащих, шесть бронированных машин, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска серьезно нарушили логистику ВСУ в Красноармейске (украинское название — Покровск. При этом он отметил, что пока преждевременно говорить о закрытии кольца вокруг города.