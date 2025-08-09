Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:52, 9 августа 2025Россия

Россия взяла под контроль Яблоновку в ДНР

Минобороны России заявило об освобождении Яблоновки в ДНР
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль село Яблоновка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

«Подразделения группировки войск "Центр" решительными действиями освободили населенный пункт Яблоновка Донецкой Народной Республики», — заявило ведомство в сообщении об освобождении населенного пункта.

Стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 405 военнослужащих, шесть бронированных машин, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска серьезно нарушили логистику ВСУ в Красноармейске (украинское название — Покровск. При этом он отметил, что пока преждевременно говорить о закрытии кольца вокруг города.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер Иван Краско

    В Москве началось прощание с народным артистом России Сафроновым

    В московском аэропорту ввели ограничения на полеты

    Выпивший смертельно опасную чачу россиянин отказался от госпитализации из-за детей

    В России объяснили выбор Аляски в качестве места встречи Путина и Трампа

    Россия взяла под контроль Яблоновку в ДНР

    Стало известно о попытке прорыва украинской ДРГ границы России

    МИД России отреагировал на планы Байдена выгнать Овечкина из НХЛ

    Депутат Рады назвал самый большой риск для Зеленского

    В России допустили срыв встречи Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости