ВСУ перебросили под Красноармейск элитные подразделения БПЛА для сдерживания РФ

Из-за активного продвижения российских войск командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) приняло решение перебросить под Красноармейск (украинское название — Покровск) сразу несколько элитных подразделений БПЛА. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российского бойца с позывным Рыбак.

«Враг понимает, что они практически в окружении. Подтянули сюда элитные подразделения операторов FPV-дронов», — рассказал военнослужащий, отметив, что ВСУ надеются захватить контроль воздушного пространства и не делают ставок на свою артиллерию.

По его словам, уже сейчас на этом направлении воюют операторы БПЛА из подразделений 425-го отдельного штурмового полка «Скала», 414-й отдельной бригады беспилотных систем «Птахи Мадяра» и батальона Flying Skull ВСУ.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска серьезно нарушили логистику ВСУ в Красноармейске.