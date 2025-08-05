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09:49, 5 августа 2025Бывший СССР

ВС России нарушили логистику ВСУ в Красноармейске в ДНР

Пушилин: ВС РФ серьезно нарушили логистику ВСУ в Красноармейске и Димитрове ДНР
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Логистика Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красноармейске и Димитрове (украинские названия — Покровск и Мирноград) в Донецкой народной республике (ДНР) серьезно нарушена. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, большинство сил ВСУ в Красноармейске отрезаны от возможности проводить ротации и доставлять боеприпасы. При этом Пушилин отметил, что пока преждевременно говорить о закрытии кольца вокруг города.

«В Димитрове также после освобождения Новоэкономического (село около Красноармейска — прим. «Ленты.ру») перерезаны основные пути снабжения, и противник сейчас находится в такой ситуации, когда сложно даже отступить уже, даже если есть большое желание», — заключил глава ДНР.

Ранее российские военные разрезали пополам группировку ВСУ в Красноармейске. Об этом заявили в российских силовых структурах.

ЖЗЛ
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