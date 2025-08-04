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12:10, 4 августа 2025Бывший СССР

Российские военные разрезали пополам группировку ВСУ в Красноармейске

ТАСС: Российские военные разрезали пополам группировку ВСУ на юге Красноармейска
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Российские военные разрезали пополам группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красноармейске (украинское название — Покровск). Об этом заявили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

«Бойцы российских штурмовых подразделений по сути разрезали пополам группировку противника с юга к центру Красноармейска», — сообщил собеседник агентства.

Ранее стало известно об агонии обороны ВСУ на покровском направлении. Об этом заявил военный корреспондент Юрий Котенок.

Также сообщалось, что украинские подразделения оказались в критическом положении у двух населенных пунктов на покровском направлении. Речь шла о городе Родинское и селе Никаноровка.

ЖЗЛ
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