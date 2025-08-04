ТАСС: Российские военные разрезали пополам группировку ВСУ на юге Красноармейска

Российские военные разрезали пополам группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красноармейске (украинское название — Покровск). Об этом заявили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

«Бойцы российских штурмовых подразделений по сути разрезали пополам группировку противника с юга к центру Красноармейска», — сообщил собеседник агентства.

Ранее стало известно об агонии обороны ВСУ на покровском направлении. Об этом заявил военный корреспондент Юрий Котенок.

Также сообщалось, что украинские подразделения оказались в критическом положении у двух населенных пунктов на покровском направлении. Речь шла о городе Родинское и селе Никаноровка.