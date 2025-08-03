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20:33, 3 августа 2025Бывший СССР

ВСУ оказались в критическом положении у двух населенных пунктов в ДНР

Пушилин: ВСУ оказались в критическом положении у Родинского и Никаноровки в ДНР
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались в критическом положении у двух населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил глава региона Денис Пушилин, передает ТАСС.

Уточняется, что речь идет о городе Родинское и селе Никаноровка. Они находятся на покровском направлении в ДНР.

«Великоновоселковское направление: там мы видим улучшение позиции наших подразделений. Продвижение идет уже и по территории Днепропетровской области», — добавил Пушилин.

Ранее стало известно, что Киев начал стягивать резервы Вооруженных сил Украины (ВСУ) со всех участков фронта в Сумскую область. На вооружении у бойцов преимущественно находятся артиллерийские установки и бронемашины, переданные Украине странами НАТО.

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