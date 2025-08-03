Киев начал стягивать резервы со всего фронта на одно направление

РИА Новости: Киев стягивает резервы со всего фронта в Сумскую область

Киев переводит военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) со всех участков фронта в Сумскую область. Об этом заявил источник в российских силовых структурах, передает РИА Новости.

«Противник не прекращает наращивать состав своей группировки в Сумской области: из резервов и со всех участков фронта на северо-восток Украины перебрасываются элитные подразделения», — сообщил собеседник агентства.

Уточняется, что на вооружении у бойцов, которых стягивают в Сумскую область, преимущественно находятся артиллерийские установки и бронемашины, переданные Украине странами НАТО.

Ранее стало известно, что штурмовой полк ВСУ у Кондратовки в Сумской области несет большие потери. Отмечалось, что расчеты российских беспилотников контролируют перемещение украинских солдат на данном участке фронта.