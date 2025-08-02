Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:46, 2 августа 2025Бывший СССР

Стало известно о потерях ВСУ в Сумской области

ТАСС: Штурмовой полк ВСУ у Кондратовки Сумской области несет большие потери
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются нарастить численность 225-го отдельного штурмового полка (ОШП) у Кондратовки Сумской области, но подразделение несет большие потери. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Отмечается, что расчеты российских беспилотных летательных аппаратов контролируют перемещение украинских солдат и своевременно наносят огневое поражение.

Ранее сообщалось, что в ВСУ ликвидировали все танковые бригады, на данный момент не существует ни одной.

До этого сообщалось, что подразделения Вооруженных сил Украины стали быстрее отступать близ Красноармейска. Перед этим армия России взяла под контроль Часов Яр в Донецкой народной республике.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы полностью готовы». Трамп ответил на слова Медведева о ядерном оружии

    Трамп обвинил Медведева в угрозах США

    Россиянам сообщили об увеличении накопительной пенсии

    Жители российского города сообщили о взрывах

    Стало известно о потерях ВСУ в Сумской области

    Трамп признал передислокацию атомных подлодок США ближе к России

    В Британии признали успех Российской армии

    Трамп заявил о способности России обходить санкции

    Украинский беспилотник повредил детский сад в российском регионе

    На Украине призвали срочно заключить мир

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости