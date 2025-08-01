ТАСС: В ВСУ не осталось ни одной танковой бригады, их переформировали

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) ликвидировали все танковые бригады, на данный момент не существует ни одной. Об этом заявил источник ТАСС в силовых структурах России.

«В ВСУ не осталось ни одной танковой бригады. По данным украинских Telegram-каналов, 4-я отдельная танковая бригада ВСУ переформирована в отдельную тяжелую механизированную бригаду», — отметил собеседник агентства.

Он также напомнил, что до этого 17-ю отдельную танковую бригаду также превратили в тяжелую механизированную бригаду, после того как она была разбита под Ольговкой в 2024 году. В то же время по данным, полученным от пленных украинских военнослужащих, в бригаде наблюдается дефицит бронетехники, поэтому танкистов использовали в качестве пехотинцев без прикрытия.

По словам представителя российских силовых структур, переформирование не может считаться «повышением», поскольку при таком сценарии бригада лишается танкового батальона, получая взамен механизированный. «Судя по всему, с поставками тяжелой бронетехники в ВСУ большие проблемы, а помните, как радовались западным танкам Leopard и Abrams? Где они все сейчас?» — добавил он.