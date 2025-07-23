Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
08:42, 23 июля 2025Наука и техника

В «Ростехе» объяснили превосходство российских танков над западными

Ростех: Российские танки превосходят западные по комплексной эффективности
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские танки в значительной степени превосходят зарубежные по комплексному показателю боевой эффективности. Об этом ТАСС сообщили в госкорпорации «Ростех».

Отмечается, что по подвижности российские машины превосходят большинство иностранных конкурентов, однако данный параметр — лишь одна из сторон оценки. «По комплексному показателю отечественные танки значительно превосходят даже самые современные иностранные аналоги», — указали в госкорпорации, добавив, что это подтверждается опытом специальной военной операции (СВО).

Комплексный показатель боевой эффективности складывается из двух частей. Первая — прямые характеристики: подвижность боевой машины, ее защищенность, огневая мощь, современность электроники. Вторая — косвенные: адаптивность к разнообразным условиям боя, вариативность поражаемых целей, ремонтопригодность, стоимость эксплуатации, технологичность.

Ранее стало известно, что российские танкисты установили новый рекорд скорости для танка Т-80БВМ, который двигался по пересеченной местности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили о переброске расчетов ВСУ к границе и о новых попытках прорыва

    «Родителей грязью облили». Брат Сырского рассказал, как изменилась жизнь семьи после перевода миллиона рублей от главкома ВСУ

    Россияне пожаловались на нашествие необычных медуз на пляжах популярной курортной страны

    Суд определился с судьбой бывшего мэра российского города

    Дело многодетных матерей о торговле детьми передали в московский суд

    Предсказан бум складных смартфонов

    У берегов Австралии расцвели токсичные водоросли

    Российские мужчины объяснили желание снимать обручальное кольцо

    45-летняя Винус Уильямс выиграла первый матч после возвращения в теннис

    Арестованный бывший мэр российского города стал фигурантом еще трех уголовных дел

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости