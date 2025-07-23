В «Ростехе» объяснили превосходство российских танков над западными

Ростех: Российские танки превосходят западные по комплексной эффективности

Российские танки в значительной степени превосходят зарубежные по комплексному показателю боевой эффективности. Об этом ТАСС сообщили в госкорпорации «Ростех».

Отмечается, что по подвижности российские машины превосходят большинство иностранных конкурентов, однако данный параметр — лишь одна из сторон оценки. «По комплексному показателю отечественные танки значительно превосходят даже самые современные иностранные аналоги», — указали в госкорпорации, добавив, что это подтверждается опытом специальной военной операции (СВО).

Комплексный показатель боевой эффективности складывается из двух частей. Первая — прямые характеристики: подвижность боевой машины, ее защищенность, огневая мощь, современность электроники. Вторая — косвенные: адаптивность к разнообразным условиям боя, вариативность поражаемых целей, ремонтопригодность, стоимость эксплуатации, технологичность.

Ранее стало известно, что российские танкисты установили новый рекорд скорости для танка Т-80БВМ, который двигался по пересеченной местности.