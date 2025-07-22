Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:42, 22 июля 2025Наука и техника

Российские танкисты установили рекорд на «летающем танке»

МО: Российские танкисты установили рекорд скорости для танка Т-80БВМ
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Российские танкисты установили новый рекорд скорости для танка Т-80БВМ, который двигался по пересеченной местности. Об этом сообщило Министерство обороны (МО) России.

«В Ленинградской области на полигоне Кирилловский танкисты 69-й мотострелковой дивизии Ленинградского военного округа установили новый рекорд скорости — 86 километров в час для танка Т-80БВМ по пересеченной местности», — говорится в сообщении.

Т-80БВМ относится к семейству «летающих» танков Т-80. Этот титул получил Т-80У, который в ходе показательного выступления на выставке в ОАЭ совершил прыжок с трамплина. Машина пролетела около 14 метров над землей и благополучно продолжила движение. Модернизированный Т-80БВМ оснащен газотурбинным двигателем мощностью 1250 лошадиных сил, который обеспечивает машине весом более 40 тонн высокую скорость.

Материалы по теме:
В СССР создали единственный в мире ракетный танк. Как он произвел революцию, а его создатель ругался с Хрущевым?
В СССР создали единственный в мире ракетный танк.Как он произвел революцию, а его создатель ругался с Хрущевым?
10 октября 2024
Танк Т-80: производство и боевое применение. В чем его превосходство над дизельными танками
Танк Т-80: производство и боевое применение.В чем его превосходство над дизельными танками
13 декабря 2024

Танковые экипажи Ленинградского военного округа совершили марш на 200 километров по пересеченной местности. Танкистам дали ограниченное время для прохождения маршрута, поэтому на прямых участках механики-водители ехали на максимальной скорости. Головной танк развил рекордную скорость, превысив заявленные изготовителем характеристики.

В июне стало известно, что концерн «Уралвагонзавод», входящий в «Ростех», отправил Вооруженным силам России партию танков Т-80БВМ, доработанных с учетом пожеланий участников специальной военной операции. Конструкторы повысили защищенность машин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умерла председатель Верховного суда России Ирина Подносова. Что стало причиной смерти и кто займет ее место?

    Польских депутатов захотели проверить на трезвость

    Полуголый россиянин бросался на машины на оживленном перекрестке и попал на видео

    Серябкина показала внешность с белыми волосами

    Освобождавшие населенный пункт с мирными жителями бойцы СВО раскрыли подробности боев

    Сосед Азербайджана отдал ему часть территории

    В детском саду в Китае захотели улучшить еду и отравили более сотни детей

    В швейцарских горах нашли походников-нацистов

    Развенчан миф о вреде глютена

    Управление кадровой службы правительства США начало масштабные сокращения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости