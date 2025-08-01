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10:12, 1 августа 2025Бывший СССР

Стало известно об ускорении отступления ВСУ близ Красноармейска

ТАСС: ВСУ стали быстрее отступать на красноармейском направлении
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали быстрее отступать близ Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом рассказал командир штурмового взвода группировки войск «Центр» Иван Курочкин, передает ТАСС.

«Противник как-то отказывается воевать, отступать начинает быстрее, гораздо быстрее», — рассказал Курочкин.

Он добавил, что, помимо этого, бойцы ВС России стали сильнее противодействовать и активнее совершать наступления.

Ранее в сети появились кадры последствий боев в Красноармейске, за контроль над которым идут ожесточенные бои между российскими и украинскими войсками. На видео с дрона видно, что в городе практически не осталось неповрежденных строений.

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