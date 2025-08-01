Стало известно об ускорении отступления ВСУ близ Красноармейска

ТАСС: ВСУ стали быстрее отступать на красноармейском направлении

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали быстрее отступать близ Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом рассказал командир штурмового взвода группировки войск «Центр» Иван Курочкин, передает ТАСС.

«Противник как-то отказывается воевать, отступать начинает быстрее, гораздо быстрее», — рассказал Курочкин.

Он добавил, что, помимо этого, бойцы ВС России стали сильнее противодействовать и активнее совершать наступления.

Ранее в сети появились кадры последствий боев в Красноармейске, за контроль над которым идут ожесточенные бои между российскими и украинскими войсками. На видео с дрона видно, что в городе практически не осталось неповрежденных строений.