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12:05, 4 августа 2025Бывший СССР

Военкор заявил об агонии обороны ВСУ на покровском направлении

Военкор Котенок: Оборона ВСУ под Красноармейском оказалась в агонии
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout via Reuters

На фоне российского наступления оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Красноармейском (украинское название — Покровск) оказалась на грани катастрофы. Об агонии украинской группировки на покровском направлении заявил в Telegram военный корреспондент Юрий Котенок.

«Над славянско-краматорской группировкой противника постепенно начинают "сгущаться тучи". Особенно учитывая начало агонии группировки противника в районе красноармейско-димитровской агломерации», — рассказал журналист.

Военкор отметил, что российские войска активно продвигаются в районе Часова Яра и Константиновки.

Ранее военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук раскрыл значение Димитрова для Вооруженных сил России. Возможное падение Димитрова позволит российским войскам усилить натиск на Красноармейск.

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