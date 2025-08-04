Военкор заявил об агонии обороны ВСУ на покровском направлении

Военкор Котенок: Оборона ВСУ под Красноармейском оказалась в агонии

На фоне российского наступления оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Красноармейском (украинское название — Покровск) оказалась на грани катастрофы. Об агонии украинской группировки на покровском направлении заявил в Telegram военный корреспондент Юрий Котенок.

«Над славянско-краматорской группировкой противника постепенно начинают "сгущаться тучи". Особенно учитывая начало агонии группировки противника в районе красноармейско-димитровской агломерации», — рассказал журналист.

Военкор отметил, что российские войска активно продвигаются в районе Часова Яра и Константиновки.

Ранее военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук раскрыл значение Димитрова для Вооруженных сил России. Возможное падение Димитрова позволит российским войскам усилить натиск на Красноармейск.