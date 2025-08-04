ВС России начали охватывать Красноармейск с флангов

Российские войска продолжили наступление на Красноармейск (украинское название — Покровск). Об этом рассказал источник Telegram-канала «Иди и смотри».

«Российские части прорываются к северу от Покровска», — сказано в публикации.

Вооруженные силы (ВС) России осуществляют попытки прервать снабжение города. Источник канала рассказал, что российские войска наступают и к югу от Красноармейска, начали охват с флангов.

Ранее стало известно о взятии населенного пункта близ Красноармейска. ВС России заняли село Сухецкое.

Военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук раскрыл значение Димитрова в ДНР для ВС России. Возможное падение Димитрова позволит российским войскам усилить и натиск на Красноармейск.