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11:04, 4 августа 2025Бывший СССР

Российские войска продолжили наступление на Красноармейск

ВС России начали охватывать Красноармейск с флангов
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска продолжили наступление на Красноармейск (украинское название — Покровск). Об этом рассказал источник Telegram-канала «Иди и смотри».

«Российские части прорываются к северу от Покровска», — сказано в публикации.

Вооруженные силы (ВС) России осуществляют попытки прервать снабжение города. Источник канала рассказал, что российские войска наступают и к югу от Красноармейска, начали охват с флангов.

Ранее стало известно о взятии населенного пункта близ Красноармейска. ВС России заняли село Сухецкое.

Военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук раскрыл значение Димитрова в ДНР для ВС России. Возможное падение Димитрова позволит российским войскам усилить и натиск на Красноармейск.

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