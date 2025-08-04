«ВХ»: ВС России взяли Сухецкое близ Покровска

Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль населенный пункт Сухецкое близ Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

«Сухецкое к северу от Покровска под РФ. Родинское — на очереди», — указано в сообщении. Отмечается, что Красноармейск находится в оперативном окружении с северной стороны, а с южной и центральной идет активная работа.

Ранее военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук раскрыл значение Димитрова в ДНР для ВС России. Возможное падение Димитрова позволит российским войскам усилить и натиск на Красноармейск (украинское название — Покровск).