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12:12, 5 августа 2025Россия

Армия России заняла еще один населенный пункт в зоне СВО

Минобороны РФ заявило о контроле над селом Январское Днепропетровской области
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Армия России взяла под контроль Январское в Днепропетровской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны Российской Федерации (РФ) в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции.

Как уточнило ведомство, село заняли подразделения группировки войск «Восток». Кроме того, бойцы нанесли поражение живой силе и технике трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), трех бригад теробороны и бригады нацгвардии в районе неселенных пунктов Искра и Александроград Донецкой народной республики, Успеновка, Новоселовка, Зеленый Гай, Полтавка и Культурное Запорожской области и Новогеоргиевка Днепропетровской.

По данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки более 205 военнослужащих, боевую бронемашину, два автомобиля и артиллерийское орудие.

Ранее ведомство отчиталось о взятии под контроль населенного пункта Александро-Калиново в ДНР. До этого сообщалось, что Российская армия также заняла город Часов Яр.

ЖЗЛ
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