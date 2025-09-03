Биржевые цены на бензин в России обновили рекорд

Бензин Аи-95 и дизтопливо обновили ценовые максимумы на Петербургской бирже

По итогам торгов в среду, 3 сентября, стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже с поставкой в европейской части России выросла на процент и достигла рекордных 82 382 рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Марка Аи-92 подорожала на 0,75 процента, до 70 645 рублей, что на две тысячи рублей дешевле, чем две недели назад. В свою очередь, ускорившийся рост цен на дизельное топливо привел к тому, что оно торгуется на максимуме с июля 2024 года. После роста на 1,51 процента его стоимость достигла 62 410 рублей за тонну.

Бензин с поставками в регионах Урал и Сибирь, а также Сибирь и Дальний Восток также растет примерно на процент, при этом в последнем территориальном сегменте Аи-92 подорожал до 76 170 рублей за тонну.

Резкий рост цен на бензин начался в июне. В августе он существенно ускорился даже с учетом полного запрета на его экспорт для формирования запасов внутри страны. На фоне совещания в правительстве с участием глав крупнейших нефтяных компаний биржевая стоимость топлива ненадолго пошла вниз, но далее рост цен продолжился.

Во время встречи нефтяники пообещали, что в сентябре будет обеспечен профицит бензина благодаря завершению ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Вместе с тем продолжающиеся атаки беспилотников на предприятия могут привести к необходимости новых ремонтов и сократить объемы переработки.