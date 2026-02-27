Трамп сделал резонансное заявление после разговора с Путиным

Трамп после разговора с Путиным: Я хотел бы, чтобы эта война уже закончилась

Президент США Дональд Трамп сообщил о разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным, однако не уточнил дату его проведения. Его речь транслировал YouTube-канал TimesNow.

«Я разговаривал с Путиным… Я хотел бы, чтобы эта война уже закончилась», — заявил политик журналистам.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп заснул на первом заседании Совета мира. Камера зафиксировала, как глава Белого дома закрыл глаза во время выступлений разных делегатов.

До этого директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов рассказал, что у Москвы возникли вопросы к уставу и мандату Совета мира, созданному по инициативе США.