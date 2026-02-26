Реклама

00:53, 26 февраля 2026Мир

У России возникли вопросы к уставу Совета мира

МИД РФ: У России есть вопросы к уставу и мандату Совета мира
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

У России возникли вопросы к уставу и мандату Совета мира, созданному по инициативе США. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов в беседе с ТАСС.

«В качестве мандата зафиксировано "содействие обеспечению долгосрочного мира в регионах, затронутых конфликтом или находящихся под его угрозой", а сектор Газа не упомянут ни разу. Понятно, что такой подход вызывает вопросы о том, как Совет мира будет сосуществовать с ООН и ее Советом Безопасности», — подчеркнул Логвинов.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп заснул на первом заседании Совета мира. Камера зафиксировала, как глава Белого дома закрыл глаза во время выступлений разных делегатов.

