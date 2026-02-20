Реклама

Мир
03:39, 20 февраля 2026Мир

Трамп уснул во время заседания Совета мира и попал на видео

Трамп уснул на первом заседании Совета мира в Вашингтоне
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент США Дональд Трамп 19 февраля заснул на первом заседании Совета мира в Вашингтоне. Соответствующие кадры опубликовало издание Diario AS на YouTube-канале.

Камера зафиксировала, как американский лидер закрыл глаза во время выступлений разных делегатов. В этот момент глава Белого дома выглядит спящим, поскольку не реагирует на происходящее.

Ранее борющегося со сном Трампа заметили на заседании в Белом доме. Отмечалось, что политик выглядел уставшим и задумчивым. При этом сам Дональд Трамп критиковал своего предшественника на посту президента США Джо Байдена. Он утверждал, что его оппонент мог уснуть буквально за секунду и начать пускать слюни.

