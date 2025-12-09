Борющегося со сном Трампа заметили на заседании в Белом доме

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в очередной раз выглядел так, будто борется со сном во время встречи с членами кабинета министров в Вашингтоне. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.
На прошлой неделе журналисты обратили внимание на то, что глава Белого дома подолгу моргал со скучающим видом на заседании кабинета.
В понедельник, 8 декабря, во время выступления других участников встречи, Трамп, судя по внешнему виду, был близок к тому, чтобы задремать. Кроме того, политик выглядел уставшим и задумчивым.
При этом республиканец постоянно называет своего предшественника, Джо Байдена, «сонным». Он говорил, что его оппонент мог уснуть буквально за секунду и начать пускать слюни.
1 декабря Дональд Трамп вышел к журналистам с пластырем на запястье. На его правой руке заметили прямоугольный пластырь телесного цвета.
В ноябре СМИ заметили в поведении Трампа заметили странности. Политик заставил вице-президента Джея Ди Вэнса отвечать на каверзные вопросы журналистов после того, как задремал во время пресс-конференции.